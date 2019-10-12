أمبرو لمصراوي: تصميم 2000 قميص لدعم مؤمن زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

كشف وليد حسن، نائب رئيس شركة "أمبرو" التي ترعى ملابس النادي الأهلي، عن تصميمهم حوالي 2000 قميص لدعم مؤمن زكريا لاعب فريق الكرة الأول بعدما أعلن عن أزمته الصحية.

وقال حسن في تصريحات لمصراوي اليوم السبت:" القميص عليه وسم (هاشتاج) لدعم اللاعب وبدأنا بالفعل في طرحه بمنافذ البيع الخاصة بالشركة، كما سيحصل من يقوم بشراء قميص الأهلي على قميص آخر هديه عليه صورة مؤمن زكريا".

وأتم نائب رئيس أمبرو حديثه بـ:"هذه الفكرة كان ورائها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والذي طلب من الشركة تصميم قميص خاص بمؤمن زكريا كنوع من الوفاء له على ما قدمه للقلعة الحمراء في السنوات الماضية ولمساندته أيضا في الوقت الحالي".

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وكان مؤمن زكريا، قد شارك رفقة لاعبو الأهلي في الاحتفالية التي أقامها النادي مساء يوم الخميس الماضي، بمناسبة تتويجه بالدرع رقم 41.

ويعاني مؤمن زكريا من إصابة أدت لسفره إلى ألمانيا لإجراء الفحوصات والخضوع لبرنامج علاجي تمهيدا لعودته للملاعب.

مؤمن زكريا أشار في تصريحات تليفيزيونية على هامش احتفالية الأهلي، أن اللاعب الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عرض عليه المساعدة في عرضه على أطباء في إنجلترا وألمانيا من أجل العلاج.