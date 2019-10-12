رقم تاريخي.. كيبتشوج أول عداء ينهي الماراثون في أقل من ساعتين

محمد اسماعيل - القاهرة - صنع الكيني إليود كيبتشوج التاريخ في العاضمة النمساوية فيينا، وأصبح أول عداء في التاريخ يكسر حاجز الساعتين في سباق الماراثون.

وأنهى كيبتشوج ماراثون فيينا متجاوزًا حاجز الساعتين بفارق 20 ثانية كاملة، حيث وصل إلى خط النهاية في زمن قدره 1:59:40، ليكتب تاريخًا جديدًا في سباق الماراثون.

ويمتد سباق الماراثون لما يزيد عن 26 ميلًا (42 كيلومترًا و195 مترًا) ويحمل كيبتشوج نفسه الرقم العالمي للسباق، بزمن قدره 2:01:39 حققه في ماراثون برلين عام 2018.

ورغم الرقم التاريخي للعداء الكيني، إلا أن اعتماده كرقم عالمي رسمي يبقى مهددًا، بسبب عدم استيفاء ماراثون فيينا لبعض الشروط العالمية للسباق.

وتُوج كيبتشوج بثلاث ميداليات أوليمبية، حيث نال ذهبية الماراثون في ريو دي جانيرو 2016 وفاز بفضية سباق 5000 متر في بكين 2008 وبرونزية السباق ذاته في أثينا 2004.