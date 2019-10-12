محمد اسماعيل - القاهرة - صنع الكيني إليود كيبتشوج التاريخ في العاضمة النمساوية فيينا، وأصبح أول عداء في التاريخ يكسر حاجز الساعتين في سباق الماراثون.
وأنهى كيبتشوج ماراثون فيينا متجاوزًا حاجز الساعتين بفارق 20 ثانية كاملة، حيث وصل إلى خط النهاية في زمن قدره 1:59:40، ليكتب تاريخًا جديدًا في سباق الماراثون.
ويمتد سباق الماراثون لما يزيد عن 26 ميلًا (42 كيلومترًا و195 مترًا) ويحمل كيبتشوج نفسه الرقم العالمي للسباق، بزمن قدره 2:01:39 حققه في ماراثون برلين عام 2018.
ورغم الرقم التاريخي للعداء الكيني، إلا أن اعتماده كرقم عالمي رسمي يبقى مهددًا، بسبب عدم استيفاء ماراثون فيينا لبعض الشروط العالمية للسباق.
وتُوج كيبتشوج بثلاث ميداليات أوليمبية، حيث نال ذهبية الماراثون في ريو دي جانيرو 2016 وفاز بفضية سباق 5000 متر في بكين 2008 وبرونزية السباق ذاته في أثينا 2004.
كانت هذه تفاصيل خبر رقم تاريخي.. كيبتشوج أول عداء ينهي الماراثون في أقل من ساعتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.