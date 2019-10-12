"تكبر صلاح بـ11 عامًا ومن أكثر النساء جاذبية".. من هي شريكة الملك في GQ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

لفت محمد صلاح الأنظار بصورتين نشرهما رفقة "أليساندرا أمبروسيو"، عارضة الأزياء البرازيلية، على حساباته بمواقع التواصل في جلسة تصوير لحساب مجلة GQ الأمريكية، عقب أيام من حضور النجم المصري للحفل الذي أقامته المجلة بإمارة دبي.

فمن هى أليساندرا أمبروسيو شريكة محمد صلاح فى جلسة التصوير؟

1- أليساندرا أمبروسيو التي تبلغ من العمر 38 عاماً، تكبر صلاح بـ11 عاماً؛ حيث إنها من مواليد 11 أبريل 1981.

2- ولد أمبروسيو في مدينة إريتشيم بالبرازيل، وهي من أصل إيطالي وبولندي.

3- تعتبر أمبروسيو واحدة من أيقونات صناعة الأزياء، وهو ما مهد الطريق لها لدخول عالم السينما، وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية.

4- في عام 2012، احتلت المرتبة السادسة على قائمة فوربس لأعلى الموديلات رواتب، والتي قدرت أنها كسبت 6.6 مليون دولار في عام واحد.

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5- يتابعها 10 ملايين على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وتقدر ثروتها بـ90 مليون دولار، وفقا لموقع "سيليبرينت نيت وورث".

6- اختيرت كأكثر امرأة جاذبية في العالم في استفتاء أجرى عام 2005 وتم اختيارها كواحدة من "أجمل 100 شخص في العالم" في مجلة "بيبول" في مايو 2007.

7- أعلنت في عام 2008 خطبتها من رجل الأعمال الأمريكي "جيمي مازور" وأنجبت منه طفلين (نوح وأنيا) قبل أن ينفصلا العام الماضي، بعد عشر سنوات من الارتباط.

8- أمبروسيو كشفت في عام 2016 عن سبب عدم الزواج من شريكها جيمي مازور، وقالت "لدي الكثير من الأشياء للقيام بها ولم أتزوج بعد، لأني مشغولة للغاية، حفل الزفاف ليس أولوية قصوى حالياً".

9- أجرت "أمبروسيو" جراحة تجميلية لتصغير أذنيها وهي في الـ11 من عمرها لتعاني من مضاعفات بعدها وتسبب هذه الجراحة في إقلاعها عن أى جراجلة تجميلية فيما بعد بحسب ما صرحت به لبرنامج "The Tyra Banks Show".

10- في إبريل 2011 أعلنت مجلة GQ أو Gentlemen's Quarterly المجلة الشهرية المهتمة بالموضة والأناقة والثقافة للرجال - التعاقد مع "أمبروسيو" بعد إطلاق النسخة البرازيلية، وظهرت قبل عامين مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفينتوس الإيطالي.