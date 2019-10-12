بتسوانا تصل برج العرب اليوم استعدادًا لمواجهة منتخب مصر

يصل منتخب بتسوانا إلى الإسكندرية، اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة منتخب مصر وديًا

بعد غد الاثنين.

وتضم بعثة بتسوانا 32 فردًا، حيث تقرر نقل المباراة من القاهرة لاستاد برج العرب في الإسكندرية بناء على رغبة الأمن.