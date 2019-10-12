المنتخب يتدرب في السادسة مساء ببرج العرب

يخوض منتخب مصر تدريبه في السادسة مساء اليوم على الملعب الرئيسي لاستاد برجالعرب، استعدادًا للمباراة الودية أمام منتخب بتسوانا، والمقررة بعد غد الاثنين.
وصل المنتخب الإسكندرية، أمس الجمعة، بعد قرار نقل اللقاء من القاهرة للإسكندرية بناء على رغبة الأمن.
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