المنتخب يتدرب في السادسة مساء ببرج العرب

يخوض منتخب مصر تدريبه في السادسة مساء اليوم على الملعب الرئيسي لاستاد برج العرب، استعدادًا للمباراة الودية أمام منتخب بتسوانا، والمقررة بعد غد الاثنين. العرب، استعدادًا للمباراة الودية أمام منتخب بتسوانا، والمقررة بعد غد الاثنين. وصل المنتخب الإسكندرية، أمس الجمعة، بعد قرار نقل اللقاء من القاهرة للإسكندرية بناء على رغبة الأمن.



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