أهلي 99 يواجه الإنتاج الحربي غداً

يلتقي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ غداً الأحد مع ضيفه الإنتاج الحربي، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الخامسة من دوري الجمهورية للشباب.

يخوض شباب الأهلي المباراة وهو يأمل في مواصلة انتصاراته المتتالية بالبطولة، وتحقيق الفوز الرابع

هذا الموسم، بعد فوزه في مبارياته الثلاث الأخيرة على التوالي.

وكان الأهلي قد بدأ الموسم بتعادل إيجابي مع سموحة بهدف لمثله، ثم فاز على الزمالك ٣ - صفر، وعلى الاتحاد السكندري ٢ - ١، وأخيراً على الجونة

١ - صفر، ليصل رصيده إلي ١٠ نقاط، وسجل الفريق ٧ أهداف بينما تلقت شباكه هدفين.

ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديراً فنياً، وياسر رجب مدرباً عاماً، وأحمد عبدالظاهر مدرباً مساعداً، وإيهاب خميس مدرباً لحراس المرمى، وأحمد عيد مديراً إدارياً، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد أخصائي التدليك.