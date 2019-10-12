يد الأهلي 2002 تواجه البنك الأهلي

يخوض فريق ناشئي النادي الأهلي لكرة اليد مواليد ٢٠٠٢ مباراة مهمة اليوم السبت أمام فريق البنك الأهلي في إطار منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصر اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة ويسعى الأهلي للفوز بها ومواصلة العروض الطيبة التي

حققها خلال المواجهات الماضية.

وأكد خالد عبدالفتاح مدرب الفريق أهمية مباراة البنك الأهلي في ظل السعي نحو تحقيق أفضل النتائج، لافتا إلى أن كل المباريات صعبة وتحظى بالاهتمام الشديد من الجهاز الفني.