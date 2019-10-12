فتحي مبروك: مصطفى محمد سيكون مهاجم مصر القادم

أكد فتحي مبروك المدير الفنى لقطاع الناشئين بالنادى الأهلى، أن مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك، سيصبح المهاجم الأهم لمنتخب مصر في الفترة المقبلة.

وقال مبروك في تصريحات تلفزيونية "مصطفى محمد يملك روحا قتالية في الملعب كما إنه لاعب هدف، ومن الطراز الذي يتمنى أي مدير فني

أن يتواجد معه".

وتابع "مصطفى مميز في الألعاب الهوائية بشكل واضح، وهو ما يجعله مكسبا لأي مدير فني، خاصة مع الاعتماد على الكرة العرضية، وهو ما يجعلني أراه مستقبل الكرة المصرية في مركز المهاجم، وسيكون

مهاجم أساسي للمنتخب الوطني".

وأشار "هناك إتفاق بين حسام البدري المدير الفني للمنتخب الاول، وشوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي، للتنسيق بينهم حول إشراك بعض اللاعبين والأولوية لبطولة افريقيا تحت 23 عاما، من أجل اكتساب اللاعبين الخبرة اللازمة".

واختتم "هناك الكثير من العناصر في المنتخب الأولمبي يشاركون في الدوري الممتاز، واعتقد أن حسام البدري سيعتمد على الكثير منهم في المنتخب الأول".