رسميًا.. الزمالك يخبر اتحاد السلة بفسخ التعاقد مع ستوجلين

تلقى محمود الحلو، المدير التنفيذي لاتحاد كرة السلة، خطابًا، صباح اليوم السبت، من إدارة نادي الزمالك

برئاسة مرتضى منصور يخطره فيه بفسخ التعاقد مع اللاعب الأمريكي تيريل ستوجلن لاعب الفريق.أضاف في البيان أن قرار فسخ التعاقد جاء بناءً على رغبة اللاعب بعد التنازل عن كافة حقوقه لدى النادي.