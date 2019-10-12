سيرجيو راموس يقترب من رقم تاريخي مع المنتخب الإسباني

أقترب سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني، ومنتخب إسبانيا، من تحقيق رقم قياسي في تاريخ المنتخب الإسباني.

حيث في حال مشاركة راموس اليوم مع إسبانيا

أمام النرويج، ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا، "يورو 2020" ، ستكون تلك المباراة الـ168 له مع منتخب الماتادور الإسباني، ليصبح أكثر لاعب مشاركة في تاريخ المنتخب الإسباني، متخطيًا زميله إيكر كاسياس الذي شارك في 167 مباراة.

وشارك راموس صاحب الـ33 عامًا مع منتخب بلاده لأول مرة في 26 مايو 2005.