مبروك: فايلر تمكن من تطوير رمضان صبحي

أكد فتحي مبروك، المدير الفنى لقطاع الناشئين بالنادى الأهلى، أن رمضان صبحي نجم الفريق الأول استطاع مواجهة الانتقادات التي كان يتم توجيهها إليه مؤخراً.

قال مبروك في تصريحات لفضائية "تايم سبورت": "الإعلام والجماهير وجهوا العديد من الانتقادات لرمضان صبحي، بأنه يلجأ

إلى اللعب الفردي والاحتفاظ بالكرة".

واصل "لقد قمت بتدريب رمضان، وأعلم أنه وبالتأكيد تأثر بما كان يقال من الإعلام والجماهير، وهو أمر طبيعي. في فترة تدريبي لرمضان صبحي كنت أحاول توجيهه على ضرورة

عدم الالتزام باللعب بجوار خط التماس، ومحاولة الدخول إلى قلب الملعب".

وأردف "فايلر المدير الفني للفريق استطاع توجيه رمضان بشكل سليم وتطويره، كما أن اللاعب أراد إثبات عكس ما يقال عنه، وبالفعل فهو الآن من أفضل اللاعبين في مصر، وأشيد بمستواه وروحه القتالية لرغبته في التخلص من الانتقادات التي كان يتم توجيهها إليه".