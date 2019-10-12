أكد فتحي مبروك، المدير الفنى لقطاع الناشئين بالنادى الأهلى، أن رمضان صبحي نجم الفريق الأول استطاع مواجهة الانتقادات التي كان يتم توجيهها إليه مؤخراً.
قال مبروك في تصريحات لفضائية "تايم سبورت": "الإعلام والجماهير وجهوا العديد من الانتقادات لرمضان صبحي، بأنه يلجأإلى اللعب الفردي والاحتفاظ بالكرة".
واصل "لقد قمت بتدريب رمضان، وأعلم أنه وبالتأكيد تأثر بما كان يقال من الإعلام والجماهير، وهو أمر طبيعي. في فترة تدريبي لرمضان صبحي كنت أحاول توجيهه على ضرورةعدم الالتزام باللعب بجوار خط التماس، ومحاولة الدخول إلى قلب الملعب".
وأردف "فايلر المدير الفني للفريق استطاع توجيه رمضان بشكل سليم وتطويره، كما أن اللاعب أراد إثبات عكس ما يقال عنه، وبالفعل فهو الآن من أفضل اللاعبين في مصر، وأشيد بمستواه وروحه القتالية لرغبته في التخلص من الانتقادات التي كان يتم توجيهها إليه".
كانت هذه تفاصيل خبر مبروك: فايلر تمكن من تطوير رمضان صبحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.