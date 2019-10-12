مدرب ناشئي الأهلي: حققنا أفضل بداية ممكنة ببطولة منطقة القاهرة

أكد أحمد سمير، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ أن فريقه حقق أفضل بداية ممكنة في بطولة منطقة القاهرة، من خلال الفوز بسبعة أهداف نظيفة على فريق مركز شباب الأميرية.
قال سمير إن فريقه قدم أداء قويا خلال المباراة، وظهر التزام اللاعبين بتعليمات الجهازالفني بشكل جيد، وتمنى أن يواصل الفريق عروضه القوية على نفس النهج خلال المباريات المقبلة.
وأشار مدرب أهلي ٢٠٠٥ إلى أن الفوز بهذه النتيجة الكبيرة منح اللاعبين دفعة معنوية قوية، وأكسبهم ثقة كبيرة لتقديم كل ما لديهم خلالالمباريات المقبلة.
يذكر أن قرعة بطولة منطقة القاهرة وضعت الأهلي ضمن المجموعة الأولى مع فرق الزهور والنصر وطلائع الجيش ومركز شباب الأميرية ومصر للتأمين و ١٥ مايو والمقاولون العرب ومركز شباب التجمع والاتصالات ومصر الجديدة وحلوان الرياضي، بينما تضم المجموعة الثانية فرق وادي دجلة وإنبي والداخلية والشمس واتحاد الشرطة والمرج والسكة الحديد والغابة والدرب الأحمر ومركز شباب الجزيرة والطائرات ومركز شباب وطن.
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