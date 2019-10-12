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رياضة | إنبي يهدد نجومه بالعقوبات

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استقر مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة زكريا السيد على توقيع عقوبة على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بسبب تراجع النتائج في .

واعتمد مجلس الإدارة خصم مبلغ 15 ألف جنيه من كل لاعب بالفريق في حال فقدان أي نقطة مستقبلية ودخول الفريق في المنطقة المهددة بالهبوط.

وتمسك مجلس الإدارة بتوقيع العقوبة فورا عند التنازل عن أي نقاط دون الرجوع للجهاز الفني، خوفا من تكرار سيناريو الموسم الماضي.

وطالب مجلس الإدارة من علي ماهر المدير الفني تقديم تقرير شامل ووافي عن الفترة الماضية وأسباب التدهور في النتائج، وتقديم أهداف جديدة لاستعادة الفريق لمكانته.

وحصد الفريق البترولي نقطة وحيدة من ثلاثة مباريات بالدوري العام، حيث تلقى هزيميتن أمام بيراميدز سبورت برباعية نظيفة، وسموحة بهدفين مقابل هدف وحيد، وحقق تعادلًا وحيدًا بالتعادل أمام طلائع الجيش بهدف لكل فريق.

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