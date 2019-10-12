رياضة | إنبي يهدد نجومه بالعقوبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنبي يهدد نجومه بالعقوبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة زكريا السيد على توقيع عقوبة على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بسبب تراجع النتائج في الدوري المصري

واعتمد مجلس الإدارة خصم مبلغ 15 ألف جنيه من كل لاعب بالفريق في حال فقدان أي نقطة مستقبلية ودخول الفريق في المنطقة المهددة بالهبوط.

وتمسك مجلس الإدارة بتوقيع العقوبة فورا عند التنازل عن أي نقاط دون الرجوع للجهاز الفني، خوفا من تكرار سيناريو الموسم الماضي.

وطالب مجلس الإدارة من علي ماهر المدير الفني تقديم تقرير شامل ووافي عن الفترة الماضية وأسباب التدهور في النتائج، وتقديم أهداف جديدة لاستعادة الفريق لمكانته.