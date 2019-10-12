رياضة | 6 أهداف سر فوز كريم بنزيما بلاعب الشهر في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 أهداف سر فوز كريم بنزيما بلاعب الشهر في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج كريم بنزيما بجائزة لاعب الشهر في ريال مدريد الإسباني، بعد الأهداف المهمة التي سجلها خلال شهر سبتمبر الماضي.

واستلم كريم بنزيما جائزة لاعب الشهر في ريال مدريد وهي الجائزة الثانية بعد نيله الجائزة ذاتها عن شهر أغسطس.

Advertisements

وقال كريم بنزيما: "الجائزة دائما تكون مميزة، لأنها من اختيار الجماهير، والذين ندين لهم بكل شيء".

وسجل بنزيما هذا الموسم 6 أهداف بالإضافة لقيامه بتمريرتين حاسمتين في 9 مباريات لعبها مع ريال مدريد في كل المسابقات.