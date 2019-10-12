رياضة | غيابات بالجملة في منتخب ألمانيا قبل لقاء إستونيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غيابات بالجملة في منتخب ألمانيا قبل لقاء إستونيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصت بعثة المنتخب الألماني على التوجه إلى العاصمة الإستونية تالين، حيث تضم بعثة "المانشافت" بقيادة المدير الفني يواخيم لوف 19 لاعباً فقط، بغياب 12 لاعبا عن الماكينات الألمانية.

يواجه "المانشافت" نظيره الإستوني في المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا يورو 2020، غداً الأحد.

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وكان آخر الغائبين عن المنتخب نيكلاس شتارك، بسبب عدوى في الجهاز الهضمي، وإصابة في الساق.

ومن المنتظر أن تهبط طائرة المنتخب الالماني في تالين، ظهر اليوم السبت، وسيجري المنتخب تدريبه الختامي في إستاد "ايه.لي كوك أرينا"، وسيسبق التدريب عقد لوف ومانويل نوير، مؤتمراً صحافياً للحديث عن وضع الفريق.

وعاد المهاجمان تيمو فيرنر، وإيلكاي غوندوغان إلى تشكيل الفريق، بعد غياب إجباري لأسباب صحية، كما أعلن ماركو رويس جاهزيته للمشاركة، وذلك بعد أن كان يعاني مشاكل طفيفة في الركبة خلال لقاء المنتخب الألماني مع نظيره الأرجنتيني.