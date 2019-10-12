رياضة | محمد صلاح ينجو من فخ قطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح ينجو من فخ قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي تأكيدات رسمية قطرية بعدم الضغط على محمد صلاح نجم الفريق للمشاركة في أي حملات إعلانية أو دعائية خلال مباريات كأس العالم للأندية في شهر ديسمبر المقبل.

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وكشفت صحيفة "ديلي ميل" عن أن طلب ليفربول ضمانات من نظيره القطري لتحاشي استخدام اللاعب في أي قضايا سياسية قوبل بالإيجاب من قبل الدوحة لأنه سيتم التعامل معه مثل باقي زملائه

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح لن يلتقط له صور فردية خاصة مع مسئولين سياسيين وذلك نظرًا لتوتر العلاقات بين القاهرة والدوحة إذ قطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ 2017 على خلفية تطورات سياسية في منطقة الشرق الأوسط.