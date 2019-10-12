رياضة | بأمر الجبلاية.. لقاء وحيد في اليوم الأول من أمم إفريقيا تحت 23 سنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأمر الجبلاية.. لقاء وحيد في اليوم الأول من أمم إفريقيا تحت 23 سنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، موافقة من الاتحاد الإفريقي "كاف"، على إقامة مباراة واحدة بافتتاح مباريات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامَا.

وكان مسؤولو الجبلاية طلبوا الاكتفاء بمباراة واحدة يوم 8 نوفمبر المقبل، وهي مباراة الافتتاح على أن يتم تأجيل المواطهة الثانية لليوم التالي.

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يأتي طلب الجبلاية خاصة أن إقامة مباراتين الأولى فيهما تقام الخامسة مساءً، ستكون غير ملائمة لأن الوقت مبكر بجانب وجود استعدادات معينة لاستقبال الجماهير وحضور بعض الشخصيات والقيادات في الدولة ومن ثم فمن الأفضل الاكتفاء بمواجهة المنتخب الأوليمبي ومالي.

ومن المقرر أن يتم افتتاح بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما يوم 8 نوفمبر المقبل، والمؤهلة لبطولة أوليمبياد طوكيو 2020.

ويستعد المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، للبطولة عن طريق مواجهة جنوب إفريقيا وديا، حيث يلعب بالمجموعة الأولى والتي تضم كل من "مالي وغانا والكاميرون".