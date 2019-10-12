رياضة | محمد صلاح يظهر في 8 صور جديدة مع أليساندرا أمبروسيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يظهر في 8 صور جديدة مع أليساندرا أمبروسيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي صورًا جيدة مع أليساندرا أمبروسيو عارضة الأزياء البرازيلية عبر حسابه الشخصى على إنستجرام.

وظهر محمد صلاح مع أليساندرا أمبروسيو على غلاف مجلة "GQ" العالمية المتخصصة فى الموضة بعدما توج بجائزة رجل العام 2019 من المجلة العالمية فى مدينة أبوظبى الإماراتية.

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كانت الصور القديمة لمحمد صلاح مع أليساندرا أمبروسيو عارضة الأزياء قد وصلت إلى ربع مليون لايك على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وذلك خلال 12 ساعة فقط.

وتبلغ عارضة الأزياء البرازيلية من العمر 37 عامًا ويتجاوز دخلها 6 ملايين دولار حيث تشارك فى حملات دعائية وعروض أزياء لأهم دور الأزياء العالمية وسبق لها الظهور مع نجوم برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.