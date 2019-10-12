رياضة | الجبلاية تكلف شركة إسبانية لتطبيق تقنية الفيديو ومعسكر للحكام بنوفمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تكلف شركة إسبانية لتطبيق تقنية الفيديو ومعسكر للحكام بنوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، على التعاقد مع شركة إسبانية، لتطبيق تقنية الفيديو خلال مسابقة الدوري العام.

ويأتي التعاقد مع شركة إسبانية بعد المفاضلة بين عدة شركات لاتخاذ تلك الخطوة، إلا أن وجود مكتب للشركة في القاهرة بالإضافة إلى أنها الأقل ماديا، أتاح لها الاقتراب من تولي تلك المهمة.

واتفق الجبلاية مع الشركة الإسبانية بشكل مبدئي، على تفعيل تقنية الفيديو مقابل مليون دولار، خلال 360 مباراة بالموسم الواحد.

على جانب آخر قرر جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، على خضوع جميع الحكام للتدريب على تقنية الفيديو خلال شخر نوفمبر المقبل.

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وجاء قرار الغندور، بإقامة المعسكر خلال شهر نوفمبر بسبب إقامة مباريات بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالقاهرة، وتوقف مسابقة الدوري العام.

ويستعد المنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، لنهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالقاهرة، والمؤهلة لبطولة أوليمبياد طوكيو 2020.

ويلعب الفراعنة الصغار، ضمن فعاليات الجولة الأولي والتي تضم كل من "غانا ومالي والكاميرون".