رياضة | ربع مليون لايك لمحمد صلاح مع أليساندرا أمبروسيو في 12 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ربع مليون لايك لمحمد صلاح مع أليساندرا أمبروسيو في 12 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل زيادة عدد المعجبين بصور محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مع أليساندرا أمبروسيو عارضة الأزياء البرازيلية ووصل إلى ربع مليون لايك على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وذلك خلال 12 ساعة فقط.

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وظهر محمد صلاح مع أليساندرا أمبروسيو على غلاف مجلة جي كيو الشهيرة احتفالًا بحصوله على من نسخة الشرق الأوسط للمجلة خلال الحفل الذي أقيم في دبي الأسبوع الماضي بمشاركة نخبة من نجوم الفن.

وتبلغ عارضة الأزياء البرازيلية من العمر 37 عامًا ويتجاوز دخلها 6 ملايين دولار حيث تشارك فى حملات دعائية وعروض أزياء لأهم دور الأزياء العالمية وسبق لها الظهور مع نجوم برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.