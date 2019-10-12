رياضة | هل يتأثر منتخب البرتغال بحضور رونالدو أو غيابه؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يتأثر منتخب البرتغال بحضور رونالدو أو غيابه؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع منتخب البرتغال أن يفوز على نظيره نادي لوكسمبورج بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم أمس الجمعة ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.

رونالدو يساهم في فوز البرتغال على لوكسمبورج

وقد ساهم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادي يوفنتوس في فوز منتخب بلاده أمس على منتخب لوكسمبورج حيث سجل هدف من أهداف المنتخب الثلاثة.

الفارق بين منتخب البرتغال في وجود رونالدو وغيابه

ونلاحظ أن هناك فرق كبير بين أداء منتخب البرتغال في وجود رونالدو بالتشكيل عن الأداء في غيابه.

كما يلاحظ وجود فرق في معدل تهديف منتخب البرتغال في وجود رونالدو عن معدل التهديف في غيابه وتم ملاحظة هذا الفرق منذ يوم 22 مارس الماضي حتى مباراة الأمس.

معدل التهديف للبرتغال في وجود رونالدو

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وشارك رونالدو في 4 مباريات مؤخرا مع منتخب البرتغال خلال الفترة الأخيرة منهم مباراة في دوري أمم أوروبا وثلاث مباريات في التصفيات المؤهلة لليورو 2020.

وقد كان معدل تهديف المنتخب البرتغالي عال جدا حيث سجل 15 هدفا خلال الأربعة مباريات منهم 7 أهداف سجلهم رونالدو.

معدل تهديف البرتغال في غياب رونالدو

فيما خاض منتخب البرتغال ثلاث مباريات بدون رونالدو منذ 22 مارس منهم مباراة في دوري أمم أوروبا.

ولم يستطع منتخب البرتغال أن يسجل أكثر من هدف وحيد في غياب رونالدو حيث انتهت مباراة بالتعادل السلبي ومباراة بالتعادل بهدف ومباراة فاز بهدف وحيد.

وبهذا يكون الفرق واضح بشكل كبير في معدل تهديف البرتغال في غياب رونالدو على عكس حضوره نهائيا.

ترتيب البرتغال فب تصفيات يورو 2020

وبنتيجة مباراة الأمس يصل رصيد منتخب البرتغال إلى 11 نقطة ليتواجد في المركز الثاني من ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات بطولة اليورو 2020 بينما يقف رصيد لوكسمبورج عند 4 نقاط في المركز الرابع.