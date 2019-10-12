رياضة | اتحاد الكرة يجمد "تصاميم" المسابقات القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يجمد "تصاميم" المسابقات القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني تطوير شكل وجميع البطولات خلال الفترة المقبلة، وإنهاء العمل بالأشكال القديمة.

وفتح مجلس الإدارة، خلال الساعات الماضية الباب أمام أصحاب القدرات والمواهب، لتصميم شكل جديد من مسابقة الدوري العام بداية من الموسم الجاري.

وأكد مسؤولو الجبلاية أن المسابقة لن تكون شاكلة تصميم الدوري فقط، ولكن سيتم تصميم أيضا كأس مصر وكأس السوبر وكافة البطولات ستخضع للشكل الجديد.

وكان تسلم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء الخميس الماضي درع الدوري في احتفالية كبرى بأحد فنادق القاهرة بعدما توج بالقب الموسم الماضي للموسم الرابع على التوالي وللمرة الـ41 في تاريخه .

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ونستعرض أبرز أرقام الأهلي في بطولة الدوري الموسم الماضي على النحو التالي:

جاء الأهلي كأقوى خط دفاع في المسابقة بعدما استقبلت شباكه 20 هدفا فقط على مدار34 مباراة، خاضها منذ بداية المسابقة، وحتى التتويج باللقب، منها 19 مباراة لم يستقبل فيها مرماه أية أهداف، ليصبح أكثر فرق الدوري خروجا بشباكه نظيفة هذا الموسم «كلين شيت».

ونجح محمد الشناوي حارس الأهلي، في التربع على صدارة حراس المرمى، الذين حافظوا على نظافة شباكهم لأكبر عدد من مباريات الدوري؛ برصيد 13 مباراة متفوقا على كافة حراس الدوري الموسم الماضي.

وأقيم حفل تكريم النادي الأهلي بأحد فنادق القاهرة بمناسبة تتويج الفريق ببطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي للمرة الـ41 في تاريخ النادي.

وشهد حفل التكريم حضور أعضاء مجلس إدارة الأهلي والشركة الراعية للنادي واللجنة الخماسية التي تُدير اتحاد الكرة.