رياضة | أول طلب من "ميتشو" استعدادا للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول طلب من "ميتشو" استعدادا للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب الصربي ميلوتين سريدوفيتش ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك توفير مباراة ودية مع أحد أندية المظاليم استعدادًا لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويستأنف الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب النادي بميت عقبة عقب فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة استعدادًا لمباراة القمة في غياب اللاعبين الدوليين محمد عواد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد وعمر السعيد مع المنتخب الأول ومحمد صبحي ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد مع المنتخب الأوليمبي بالإضافة إلى ثنائي تونس فرجاني ساسي وحمدي النقاز.

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وتنطلق مباراة القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في الساعة السابعة من مساء يوم السبت المقبل، ويتصدر الأحمر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط بينما الزمالك في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.