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رياضة | صحيفة كتالونية: جريزمان غاضب من فالفيردي!

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كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم مفاجأة من العيار الثقيل بشأن نجم ، الفرنسي أنطوان جريزمان.

وذكرت صحيفة "سبورت" في تقرير لها اليوم: "في فرنسا يسلطون الضوء على تغيير مركز جريزمان بعيدآ عن الجناح الأيسر".

وتابعت: "كان اللاعب الأفضل في مباراة فرنسا الأخيرة كونه " رأس حربة " ، لمس الكرة 79 مرة أمام ايسلندا". 

واختتمت الصحيفة الكتالونية: "عندما يكون أنطوان في قلب الهجوم يكون لاعب آخر ، ويبدو أنه غير راض على مركزه في برشلونة الذي ضعه فيه المدرب إرنيستو فالفيردي".

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