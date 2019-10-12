رياضة | صحيفة كتالونية: جريزمان غاضب من فالفيردي!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة كتالونية: جريزمان غاضب من فالفيردي! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم مفاجأة من العيار الثقيل بشأن نجم برشلونة، الفرنسي أنطوان جريزمان.

وذكرت صحيفة "سبورت" في تقرير لها اليوم: "في فرنسا يسلطون الضوء على تغيير مركز جريزمان بعيدآ عن الجناح الأيسر".

وتابعت: "كان اللاعب الأفضل في مباراة فرنسا الأخيرة كونه " رأس حربة " ، لمس الكرة 79 مرة أمام ايسلندا".

واختتمت الصحيفة الكتالونية: "عندما يكون أنطوان في قلب الهجوم يكون لاعب آخر ، ويبدو أنه غير راض على مركزه في برشلونة الذي ضعه فيه المدرب إرنيستو فالفيردي".