شكرا لقرائتكم خبر عن أقلهم يوفيتش.. أفضل من لبس رقم "9" في ريال مدريد بالألفية الجديدة والان مع التفاصيل

أعرب زين الدين زيدان عن أمله في أن يكون لوكا يوفيتش وإيدن هازارد هما الحلان لمشكلات تسجيل الأهداف في ريال مدريد ، ومع ذلك فقد أثبت الصربي أنه أقل لاعب موقعة في السنوات الأخيرة في ملعب سانتياغو بيرنابيو.

ظل ريال مدريد يتباهى دائمًا باللاعبين الموهوبين الذين كانوا موضع حسد لبقية العالم ، من رونالدو نازاريو إلى مايكل أوين ، وراؤول إلى كريم بنزيمة ، ثم كريستيانو رونالدو.

إذا نظرنا إلى جميع تعاقدات ريال مدريد المهاجمة سواء في نافذة الانتقالات الصيفية أو الشتوية ، فلن يمضي أحد طويلاً دون أن يصطدم بالشباك مثل يوفيتش ، ولا حتى كلاس يان هونتيلار أو إيمانويل أديبايور.

قد يكون لديهم بداية بطيئة ، لكنهم سرعان ما أظهروا أنفهم للهدف ، حتى الآن لم يظهر Jovic أي شيء أمام المرمى.

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تعاقد ريال مدريد مع 60 مليون يورو بعد تسجيل 27 هدفًا في موسم 2018/19 ، لتأمين توقيع نجم إينتراخت فرانكفورت ، لكنه لم يشهد عودة بعد.

وصل اللاعب نفسه إلى العاصمة الإسبانية مدركًا أنه سيكون من الصعب إزاحة كريم بنزيمة ، ومع ذلك فإن إصابته قبل الموسم عملت فقط على جعل الأمور أكثر صعوبة.

سيصل ريال مدريد إلى مايوركا في 19 أكتوبر ، مع يوفيتش الذي قضى 63 يومًا دون هدف منذ أول مباراة له مع المرينجي.

سجل كل من رونالدو نازاريو وكريستيانو رونالدو وماريانو جميعهم في أول مباراة لهم ، بينما يحتاج بعض اللاعبين إلى أكثر من سبع مباريات كان جوفيتش قد سجل هدفهم الأول لريال مدريد ، ولم يحرز أي مهاجم منذ عام 2000 عدة دقائق ليسجل هدفه الأول في يبرز العملاقان الإسبانيان رونالدو نازاريو وكريستيانو رونالدو كواحد من أعظم اللاعبين الذين لعبوا اللعبة ، وكلاهما وجد الشباك على أقواس ريال مدريد.