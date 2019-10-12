الامارات | رسمياً.. العين يكوّن فريقاً للسيدات للمرة الأولى في تاريخه

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. العين يكوّن فريقاً للسيدات للمرة الأولى في تاريخه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد نادي العين مؤتمراً صحافياً في الساعة الحادية عشرة من صباح غدٍ، للإعلان عن إطلاق مراكز تدريب الفتيات لكرة القدم بنادي العين، تحت إشراف شركة نادي العين للألعاب الرياضية.

وذكر النادي في دعوة تسلمتها "الإمارات اليوم" أن المؤتمر الصحافي سيشارك فيه مندوبون من أكاديمية الشيخة فاطمة واتحاد الإمارات لكرة القدم ولجنة كرة القدم للسيدات.

وسيتم الكشف خلال المؤتمر الصحافي عن جميع التفاصيل الخاصة بإنشاء مراكز التدريب الخاصة بالفتيات، لتكوين أول فريق كرة قدم نسائي في نادي العين منذ تأسيسه عام 1968.