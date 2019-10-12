الامارات | مدرب العين: العطاء هو الطريق لتشكيلتي وليس راتب اللاعب ونوع سيارته

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب العين: العطاء هو الطريق لتشكيلتي وليس راتب اللاعب ونوع سيارته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق العين، الكرواتي إيفان ليكو إن العطاء خلال الحصص التدريبة والمباريات الرسمية هو الطريق للدخول للتشكيلة الأساسية لديه وليس قيمة الراتب الذي يحصل عليه اللاعب ونوع السيارة التي يمتلكها.

وأعتبر المدرب الكرواتي أن لاعبي فريقه قدموا اداءً سيئاً في مباراة سهلة جمعتهم مساء أمس بفريق النصر ضمن الجولة الرابعة من كاس الخليج العربي لكرة القدم وانتهت بفوزهم 3-1.

وقال المدرب الكرواتي في المؤتمر الصحافي حول كيفية معالجة الأداء السيء الذي ظهر به للاعبيه في المباراة: "الحل بسيط للغاية".

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وأضاف: "أمتلك في قائمة فريقي 27 لاعباً منهم 11 فقط سأدفع بهم على المستطيل الأخضر، كل دقيقة يمضوها خلال الحصص التدريبية وخصوصاً المباريات يجب أن يبحثوا فيها عن فرصة للعب".

وتابع: "ليس مهماً قيمة الراتب الذي يحصلون عليه ولا نوع سيارتهم الأهم هو العطاء لحجز موقع ضمن قائمة خياراتي".