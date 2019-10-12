بيكهام يدعم فريقه من الليجا

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السبت 12 أكتوبر 2019
بيكهام
قال المالك المشارك لنادي إنتر ميامي الأمريكي مع نجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام ورجال أعمال أمريكيين آخرين، خورخي ماس، إنه يأمل في تعزيز الفريق بلاعبين من الليغا الإسبانية، استعداداً للمشاركة ببطولة الدوري الأمريكي في موسم 2020.
وقال ماس: "سنتعاقد مع لاعبين على أرفع مستوى".
واعترف رجل الأعمال الكوبي الأمريكي بأن النادي ليس بإمكانه التعاقد مه خمسة من هؤلاء اللاعبين الذين "حققوا نجاحاً كبيراً في أوروبا"، وأكد أنه سيركز في استثماره على مهاجمين.
وأشار إلى أنهم يضعون على جدول أعمالهم لاعبين من الدوري الإنجليزي والفرنسي والإيطالي، ولكنه يعشق كثيراً الليغا الإسبانية لما تتسم به من طراز لعب ولاعبين.
وأقر بأن كثيراً من اللاعبين الذين نشرت أخبار عنهم عقدوا مفاوضات مع إنتر ميامي، وبينهم لاعبون بارزون مثل الأوروغوانيين إديسون كافاني (باريس سان جيرمان) ولويس سواريز (برشلونة) والإسباني ديفيد سيلفا (مانشستر سيتي).
وتابع: "سنرى أحد لاعبي الليغا في إنتر ميامي"، موضحاً أن النادي سيبدأ في ديسمبر (كانون الأول) المقبل في الإعلان عن الأسماء الكبرى التي سيضمها الفريق.
وأضاف أنه بحلول نفس الموعد سيجري الإعلان عن اسم المدرب، الذي قال أنه يجب أن يحظى بخبرة كبيرة ليقود الفريق الأول وأكاديمية النادي كذلك.
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