شكرا لقرائتكم على معلول ينتظم فى التدريبات الجماعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال عبد الحفيظ إنه يتواصل مع على معلول خلال الفترة الماضية ، موضحاً أنه اطمأن على اللاعب التونسي الدولي والذى تم استدعاؤه مؤخرًا لمعسكر منتخب نسور قرطاج.
ويستعد الأهلي لمباراة الزمالك يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز علماً بأن المارد الأحمر سيخوض مباراة ودية الاثنين المقبل أمام فريق الإعلاميين.
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