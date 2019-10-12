شكرا لقرائتكم على معلول ينتظم فى التدريبات الجماعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلى في التدريبات الجماعية بعد غدٍ الاثنين بعد إنتهاء مشاركته مع منتخب بلاده أمام المنتخب الكاميروني في مباراة ودية تُقام مساء اليوم السبت في مدينة رادس التونسية.

وأشار سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي إلى أن اللاعب التونسي سينتظم في تدريبات الفريق بعد غد حسب الإتفاق الذى جري بينهما مؤخراً. Advertisements

وقال عبد الحفيظ إنه يتواصل مع على معلول خلال الفترة الماضية ، موضحاً أنه اطمأن على اللاعب التونسي الدولي والذى تم استدعاؤه مؤخرًا لمعسكر منتخب نسور قرطاج.

ويستعد الأهلي لمباراة الزمالك يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز علماً بأن المارد الأحمر سيخوض مباراة ودية الاثنين المقبل أمام فريق الإعلاميين.