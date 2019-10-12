شكرا لقرائتكم الجبلاية تطبق نظام الدوري الإنجليزي فى حفل تسليم درع البطل الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل على غرار الدوريات العالمية الكبري، وخاصة الدوري الإنجليزي، يدرس مسئولو اتحاد الكرة تنظيم إحتفالية لبطل مسابقة الدوري المصري للموسم الجاري 2019 – 2020 بطريقة خاصة لم تحدث من قبل. ونظم اتحاد الكرة بالتنسيق مع شركة بريزنتيشن راعي الكرة المصرية حفل خاص بأحد فنادق القاهرة للنادي الأهلي مساء الخميس الماضي لتسليمه درع بطولة الدوري عن الموسم المنقضي 2018- 2019. ويدرس مسئولو الجبلاية تنظيم إحتفالية بطل الدوري للموسم الجاري، داخل الملعب كما يحدث فى أغلب الدوريات الأوروبية الكبرى وعلى رأسها الدوري الإنجليزي. ووصف مسئولو الأهلي الحفل بالأسطوري، خاصة أنه شهد تكريم لاعبي الفريق بالشكل اللائق والذى يتوافق مع حجم الإنجاز الذى تحقق بحصد الأهلي للدرع رقم 41. وأشاد مسئولو النادى الأهلي بحفل استلام درع الدورى الذى تم بحضور مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، وجهاز الكرة بالكامل، ومسئولى شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوى ولفيف من نجوم النادى الأهلي السابقين ورموز الإعلام والصحافة. وأكد مسئولو الأهلي أن الحفل خرج بالشكل الذى يليق بحجم الإنجاز الذي حققه النادى، مشددين على أن هذا الأمر ليس بالجديد على شركة بريزنتيشن الرائدة فى مجال الرعاية الرياضية فى مصر.

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