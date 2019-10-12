شكرا لقرائتكم مفاجأة .. الزمالك يفاوض كهربا للعودة وزيادة راتبه السنوي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت مصادر مطلعة دخول نادي الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، فى مفاوضات مع محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق، عن طريق وكيل أعماله وبعض المقربين من اللاعب، لعودته مرة أخري لصفوف القلعة البيضاء، وإنهاء الخلافات الدائرة حاليا.

الزمالك يستفسر عن توقيع كهربا للأهلي



أوضحت المصادر، أن مسئولي الزمالك، استفسروا عن حقيقة توقيع كهربا لصفوف النادي الأهلي، وبعد تأكيد وكيل أعماله عدم صحة ذلك، عرضوا عودة اللاعب مرة أخرى، للقلعة البيضاء، وإنهاء الخلافات الحالية.

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الزمالك يعرض التنازل عن قضايا كهربا



وعرض مسئولي الزمالك التنازل عن كافة القضايا المرفوعة على كهربا فى الوقت الحالي، مع زيادة راتب اللاعب السنوي لينضم للاعبي الفئة الأولي، كما طلب فى وقت سابق وكان هذا السبب الرئيسي فى الأزمة القائمة حاليا.

الزمالك يرحب بالاجتماع مع كهربا



وأكد مسئولي الزمالك، الاستعداد لعقد جلسة مع كهربا فى الوقت الحالي، لأسدال الستار على أزمة رحيله بشكل نهائي والاتفاق على الراتب السنوي الجديد، وغلق هذا الملف، ليصبح القرار النهائي فى يد اللاعب سواء بالعودة للزمالك أو استمرار المفاوضات بينه وبين مسئولي النادي الأهلي.

الأهلي نفي توقيع كهربا



وأعلن النادي الأهلي فى وقت سابق، عدم توقيع كهربا على عقود رسمية مع القلعة الحمراء، مع التشديد على الدخول فى مفاوضات مع نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي المتواجد كهربا ضمن صفوفه فى الوقت الحالي، حال أراد النادي التعاقد مع اللاعب.