شكرا لقرائتكم بسبب الزمالك .. فايلر يفاجئ لاعبي الأهلي الدوليين بهذا القرار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي وضع برنامج إستشفائي لـ11 لاعباً دولياً المنتظر إنتظامهم في التدريبات الجماعية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

ويتواجد 6 لاعبين من النادي الأهلي في معسكر المنتخب الوطني الأول الذي يستعد لخوض ودية بتسوانا المقرر لها بعد غدٍ الاثنين؛ وهم محمد الشناوي وأيمن أشرف وأحمد فتحي وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات، بالإضافة إلى أربعة لاعبين في المنتخب الأولمبي الذى يستعد لخوض الودية الثانية أمام جنوب إفريقيا غدٍ بالإسماعيلية ، وهم رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي ومصطفى شوبير بجانب الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق المتواجد حالياً مع منتخب بلاده للمشاركة في مباراة ودية مساء اليوم ،السبت، أمام الكاميرون بتونس.

ويسعى الجهاز الفني للنادي الأهلي لتجهيز اللاعبين الدوليين للمرحلة المهمة المقبلة والتي تشهد استئناف منافسات مسابقة الدوري المصري بمواجهة الزمالك في قمة مباريات الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري والمقرر لها مساء السبت المقبل.