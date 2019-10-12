شكرا لقرائتكم بسبب الزمالك .. فايلر يفاجئ لاعبي الأهلي الدوليين بهذا القرار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويسعى الجهاز الفني للنادي الأهلي لتجهيز اللاعبين الدوليين للمرحلة المهمة المقبلة والتي تشهد استئناف منافسات مسابقة الدوري المصري بمواجهة الزمالك في قمة مباريات الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري والمقرر لها مساء السبت المقبل.
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