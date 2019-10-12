شكرا لقرائتكم فتحى مبروك يكشف نقاط ضعف منتخب مصر وأهمية وجود ملك الحركات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال فتحى مبروك المدير الفنى لقطاع الناشئين بالنادى الأهلى فى تصريحات لقناة "تايم سبورت" أن المدرب الوطنى هو الخيار الأنسب دائماً فى تدريب الفراعنة .

وقال مبروك مع الإعلامية ميرهان عمرو : "قرار اختيار حسام البدرى لتدريب الفراعنة موفق للغاية لا سيما أن كل نجاحات المنتخب الوطنى تحققت فى عهد المدربين الوطنيين، كما أن الظهور الأخير للفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت بالقاهرة أثبت أن الفريق بحاجة لمدرب وطنى".

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ويضيف رئيس قطاع الناشئين بالأهلى : " وجود محمد بركات فى منصب مدير المنتخب قرار جيد، لأنه يملك خبرات هائلة فى الكرة المصرية وشخصية قوية حينما يتعلق الأمر بالعمل فضلا عن درايته الكاملة بطبيعة التعاون مع البدرى منذ أن كان الثنائى فى القلعة الحمراء سوياً".

عن أزمة المهاجم فى صفوف منتخب مصر علق فتحى مبروك : "بالفعل منتخب مصر يعانى من أزمة فى مركز المهاجم ولكن نتوسم خيراً بوجود عمر السعيد مع الفراعنة فهو مهاجم متميز".

وتابع فتحى مبروك : "الجبهة اليسرى أيضاً تعانى من عجز شديد فى الكرة المصرية ولكن الثنائى عبد الله جمعة ومحمد حمدى لاعب بيراميدز يتألقان فى هذا المركز ".

وعن حراسة مرمى الفراعنة علق مبروك : " أتوقع أن يمنح حسام البدرى الفرصة لمحمد عواد للظهور فى عرين المنتخب فى ودية بتسوانا حتى يحكم على مستواه الفنى ".