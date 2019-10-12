فتحى مبروك يكشف نقاط ضعف منتخب مصر وأهمية وجود ملك الحركات...

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وقال مبروك مع الإعلامية ميرهان عمرو : "قرار اختيار حسام البدرى لتدريب الفراعنة موفق للغاية لا سيما أن كل نجاحات المنتخب الوطنى تحققت فى عهد المدربين الوطنيين، كما أن الظهور الأخير للفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت بالقاهرة أثبت أن الفريق بحاجة لمدرب وطنى".
عن أزمة المهاجم فى صفوف منتخب مصر علق فتحى مبروك : "بالفعل منتخب مصر يعانى من أزمة فى مركز المهاجم ولكن نتوسم خيراً بوجود عمر السعيد مع الفراعنة فهو مهاجم متميز".
وتابع فتحى مبروك : "الجبهة اليسرى أيضاً تعانى من عجز شديد فى الكرة المصرية ولكن الثنائى عبد الله جمعة ومحمد حمدى لاعب بيراميدز يتألقان فى هذا المركز ".
وعن حراسة مرمى الفراعنة علق مبروك : " أتوقع أن يمنح حسام البدرى الفرصة لمحمد عواد للظهور فى عرين المنتخب فى ودية بتسوانا حتى يحكم على مستواه الفنى ".
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