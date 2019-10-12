شكرا لقرائتكم الأهلى يعلن موعد عودة الدوليين استعداد لمواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم اللاعبين الدوليين في تدريبات النادي الأهلى يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا لمواجهة الزمالك في قمة مواجهات الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري المصري والمقرر لها مساء السبت المقبل.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن لاعبي المنتخبين الأول والأولمبي سيتواجدون في تدريبات الفريق الثلاثاء المقبل، استعدادا لاستئناف منافسات مسابقة الدوري المصري.

يذكر أن المنتخب الأول يضم من لاعبي الاهلي كلًا من محمد الشناوي وأيمن اشرف وأحمد فتحي وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات، في حين يضم المنتخب الأولمبي الرباعي رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي ومصطفى شوبير.

ويستعد المنتخب الوطني الأول لمواجهة بتسوانا وديًا بعد غدٍ، في حين يستعد المنتخب الاولمبي لخوض وديته الثانية أمام جنوب إفريقيا بالإسماعيلية غدا الأحد.