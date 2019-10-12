شكرا لقرائتكم الأهلى يعلن موعد عودة الدوليين استعداد لمواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد المنتخب الوطني الأول لمواجهة بتسوانا وديًا بعد غدٍ، في حين يستعد المنتخب الاولمبي لخوض وديته الثانية أمام جنوب إفريقيا بالإسماعيلية غدا الأحد.
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