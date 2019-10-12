شكرا لقرائتكم مدرب للفراعنة ينتقد اختيار السعيد وفتحي فى المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد علاء في تصريحات تلفزيونية لـ "تايم سبورت"، أن اختيار عبد الله السعيد وأحمد فتحي لقائمة المنتخب غير مبرر بالنسبة لمدرب يريد أن يبني فريق شاب ويخفض معدل الأعمار.
وقال المدير الفني السابق لمنتخب مصر: عبد الله السعيد اختفى عن الأضواء من النادي الأهلي واستطاع الفريق الأحمر أن يعوض غيابه وكان من الضروري أن يعمل المنتخب على نفس الطريقة والاعتماد على بديل شاب، ونفس الوضع بالنسبة لأحمد فتحي كان محمد هاني جديراً بالفرصة، ويكفي المنتخب أنه يمتلك محمد صلاح ومحمد الشناوي اذا كان يبحث عن وجود الخبرات.
وتابع مدرب المقاولون السابق أن باقي الاختيارات جاءت متوازنة إلى حد ما بعد تواجد أكثر من لاعب كان محروماً من تمثيل الفراعنة خلال الفترة الماضية مع المدربين الأجانب.
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