شكرا لقرائتكم لدواعي أمنية.. مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا بدون جمهور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتقام ودية منتخب مصر وجنوب أفريقيا على استاد القاهرة، فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

كان منتخب مصر قد لعب ودية أولى أمس أمام جنوب أفريقيا انتهت بالتعادل الإيجابى 1 / 1، أحرز لمصر أحمد ياسر ريان، وتقام البطولة خلال الفترة من 8 لـ22 نوفمبر فى مصر على ملعبى ستاد القاهرة وستاد السلام.

وقع منتخب مصر فى مجموعة تضم مالى والكاميرون وغانا، بينما ضمت المجموعة الأخرى نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا.

ووجه شوقى غريب الشكر لاتحاد الكرة والجهات الأمنية على إقامة ودية المنتخب باستاد القاهرة، كما أثنى على أرضية استاد القاهرة، موجهاً الشكر للواء على درويش رئيس الاستاد ووليد عبد الوهاب مدير الاستاد على المجهودات المبذولة للحفاظ على الملعب و أرضيته.تقرر إقامة ودية منتخب مصر الأوليمبي أمام جنوب أفريقيا المقرر لها الثامنة مساءً غدا بدون جمهور بناء على طلب الجهات الأمنية.

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ويستضيف استاد القاهرة ودية جنوب أفريقيا فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

كان منتخب مصر قد لعب ودية أولى أمس أمام جنوب أفريقيا انتهت بالتعادل الإيجابى 1 / 1، أحرز لمصر أحمد ياسر ريان، وتقام البطولة خلال الفترة من 8 لـ22 نوفمبر فى مصر على ملعبى ستاد القاهرة وستاد السلام.

وقع منتخب مصر فى مجموعة تضم مالى والكاميرون وغانا، بينما ضمت المجموعة الأخرى نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا.

ووجه شوقى غريب الشكر لاتحاد الكرة والجهات الأمنية على إقامة ودية المنتخب باستاد القاهرة، كما أثنى على أرضية استاد القاهرة، موجهاً الشكر للواء على درويش رئيس الاستاد ووليد عبد الوهاب مدير الاستاد على المجهودات المبذولة للحفاظ على الملعب و أرضيته.