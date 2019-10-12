رقم جديد للأهلى.. المارد الأحمر يتقدم 7 مراكز عن مانشستر يونايتد الإنجليزي ويحتل المركز الـ39 في ترتيب أندية العالم

الموجز

تقدم النادي الأهلي 7 مراكز كاملة عن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التصنيف الشهري للأندية، والذي يصدر عن موقع "clubworldranking" المتخصص في إحصائيات كرة القدم، والتي أبرزته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، اليوم الجمعة.

واحتل الأهلي المركز الـ39 في ترتيب أندية العالم في الوقت الحالي، بينما تراجع مانشستر يونايتد للمركز الـ46 في التصنيف.

وقالت الصحيفة الإنجليزية، التي تعد من الأكبر، في تقرير لها عبر موقعها الرسمي، إن مانشستر يونايتد يعيش واحدة من أسوأ فتراته على مستوى النتائج والآداء في مختلف البطولات، سواء على المستوى المحلي أو القاري، الأمر الذي جعل ترتيبه في التصنيف الشهري للأندية يتراجع كثيرا.

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وأضافت "ذا صن"، أن هناك أندية عديدة تفوقت على مانشستر يونايتد ومنها الأهلي المصري، مع ذكرها أندية أخرى، والذين يلعبون في بطولات أصغر منها في إنجلترا، وبالتالي حققت نجاحا رغم فوارق والإمكانيات.

ويتفوق الأهلي في ترتيب أندية العالم على فرق كبيرة مثل بوروسيا دورتموند الألماني، روما الإيطالي، بنفيكا البرتغالي، كما أنه يتصدر ترتيب الأندية الأفريقية في التصنيف.

الأهلي يتفوق على مانشستر يونايتد في تصنيف أندية العالم.

ويحتل النادي الأهلي المركز الأول في الدوري الممتاز حاليا برصيد 9 نقاط وتنتظره مباراة قوية أمام غريمه التقليدي الزمالك، 19 أكتوبر في إطار الجولة الرابعة للدوري، في المقابل فإن مانشستر يونايتد يحتل المركز الـ12 بالدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط حصدها من 8 مباريات.

على الطرف الأخر، تنتظر مانشستر يونايتد مباراة قوية ومهمة أمام ليفربول، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، يوم 20 أكتوبر بملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من البريميرليج.