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مدرب الأهلي يستقر على الدفع بـ”أجاي” أمام الزمالك

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كشف المدير الفني للنادي الأهلي، السويسري رينيه فايلر عن الدفع باللاعب جونيور أجاي النيجيري ضمن التشكيل الأساسي للفريق في منطقة الهجوم في لقاء القمة الذي يخوضه الفريق أمام الزمالك المقرر له في التاسع عشر من شهر أكتوبر الجاري، والتي تقام ضمن منافسات الأسبوع الرابع ببطولة الممتاز.

ويسعى مدرب الفريق الأحمر حتى تلك اللحظة إلى الاستفادة من خدمات النيجيري أجاي، خاصة بعد المستوي الجيد الذي ظهر به اللاعب مع فريقه والتألق في مباراة الفريقين الماضية، تلك التي أقيمت ضمن منافسات كأس السوبر المحلي، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية مقابل هدفين للأخير، بعد أن تمكن النيجيري من إحراز هدفين.

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