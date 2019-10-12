شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى مبروك لـ"تايم سبورت": أتوقع ظهور عواد فى حراسة الفراعنة أمام بتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فتحى مبروك، المدير الفنى لقطاع الناشئين بالنادى الأهلى، أن المدرب الوطنى هو الخيار الأنسب دائماً فى تدريب الفراعنة .

وقال فتحى مبروك، فى تصريحات لقناة "تايم سبورت" مع الإعلامية ميرهان عمرو ، "قرار اختيار حسام البدرى لتدريب الفراعنة موفق للغاية، لا سيما أن كل نجاحات المنتخب الوطنى تحققت فى عهد المدربين الوطنيين، كما أن الظهور الأخير للفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية أثبت أن الفريق بحاجة لمدرب وطنى".

وأضاف رئيس قطاع الناشئين بالأهلى، "وجود محمد بركات فى منصب مدير المنتخب قرار جيد، لأنه يملك خبرات كبيرة فى الكرة المصرية وشخصية قوية حينما يتعلق الأمر بالعمل، فضلا عن درايته الكاملة بطبيعة التعاون مع البدرى منذ أن كان الثنائى فى القلعة الحمراء سوياً".

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عن أزمة المهاجم فى صفوف منتخب مصر، قال فتحى مبروك، "بالفعل منتخب مصر يعانى من أزمة فى مركز المهاجم، ولكن نتوسم خيراً بوجود عمر السعيد مع الفراعنة فهو مهاجم متميز".

وتابع مبروك، "الجبهة اليسرى أيضاً تعانى من عجز شديد فى الكرة المصرية ولكن الثنائى عبد الله جمعة ومحمد حمدى لاعب بيراميدز يتألقان فى هذا المركز ".

وعن حراسة مرمى الفراعنة، علق مبروك، "أتوقع أن يمنح حسام البدرى الفرصة لمحمد عواد لحماية عرين المنتخب فى ودية بتسوانا حتى يحكم على مستواه الفنى".