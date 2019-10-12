شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطلب برنامجا خاصا لتجهيز 11 لاعبا لمباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من مساعده توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية وضع برنامج استشفائى لـ11 لاعباً دولياً المنتظر انتظامهم فى التدريبات الجماعية يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين.

ويتواجد 6 لاعبين من الأهلى فى معسكر المنتخب الوطنى الأول الذى يستعد لخوض ودية بتسوانا المقرر لها بعد غدٍ الاثنين؛ وهم محمد الشناوى وأيمن أشرف وأحمد فتحى وحمدى فتحى ومحمد مجدى قفشة وحسين الشحات، بالإضافة إلى أربعة لاعبين فى المنتخب الأوليمبى الذى يستعد لخوض الودية الثانية أمام جنوب أفريقيا غدا، وهم رمضان صبحى وصلاح محسن وعمار حمدى ومصطفى شوبير بجانب الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق المتواجد حالياً مع منتخب بلاده للمشاركة فى مباراة ودية مساء اليوم السبت، أمام الكاميرون بتونس.

ويسعى الجهاز الفنى لتجهيز اللاعبين الدوليين للمرحلة المهمة المقبلة والتى تشهد استئناف منافسات مسابقة الدورى بمواجهة الزمالك فى قمة مباريات الأسبوع الرابع بمسابقة الدورى والمقرر لها مساء السبت المقبل.