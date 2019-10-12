شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية فى الملعب لبطل الدورى بالنسخة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو اتحاد الكرة تنظيم احتفالية لبطل الدورى للموسم الجارى 2019 – 2020 داخل الملعب، كما يحدث فى معظم الدوريات الكبرى و على رأسها الإنجليزى.

ونظم اتحاد الكرة، بالتنسيق مع شركة بريزنتيشن راعى اتحاد الكرة، حفلاً خاصاً بأحد فنادق القاهرة للنادى الأهلى مساء الخميس الماضى لتسليمه درع بطولة الدورى عن الموسم المنقضى 2018- 2019.

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ووصف مسئولو الأهلى الحفل بالأسطورى، خاصة أنه شهد تكريم لاعبى الفريق بالشكل اللائق والذى يتوافق مع حجم الإنجاز الذى تحقق بحصد الأهلى للدرع رقم 41.

وأشاد مسئولو النادى الأهلى بحفل استلام درع الدورى العام الذى أقيم أمس، الخميس، فى أحد الفنادق الكبرى بحضور مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، وجهاز الكرة بالكامل، ومسئولى شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوى ولفيف من نجوم النادى الأهلى السابقين ورموز الإعلام والصحافة.

وأكد مسئولو الأهلى أن الحفل خرج بالشكل الذى يليق بحجم الإنجاز الذى حققه النادى، مشددين على أن هذا الأمر ليس بالجديد على شركة بريزنتيشن الرائدة فى مجال الرعاية الرياضية فى مصر.