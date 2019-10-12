شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يعلن موعد انضمام الدوليين لتدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن اللاعبين الدوليين سينتظمون فى تدريبات الفريق الثلاثاء المقبل استعداداً لمواجهة الزمالك فى قمة مواجهات الأسبوع الرابع بمسابقة الدورى والمقرر لها مساء السبت المقبل.

وأضاف مدير الكرة بالأهلى، أن لاعبى المنتخبين الأول والأوليمبى سيتواجدون فى تدريبات الفريق الثلاثاء المقبل استعدادا لاستئناف منافسات مسابقة الدورى العام.

يذكر أن المنتخب الأول يضم من لاعبى الأهلى كلًا من محمد الشناوى وأيمن أشرف وأحمد فتحى وحمدى فتحى ومحمد مجدى قفشة وحسين الشحات، فى حين يضم المنتخب الأوليمبى الرباعى رمضان صبحى وصلاح محسن وعمار حمدى ومصطفى شوبير.

ويستعد المنتخب الوطنى الأول لمواجهة بتسوانا وديًا بعد غدٍ، فى حين يستعد المنتخب الأوليمبى لخوض وديته الثانية أمام جنوب أفريقيا بالإسماعيلية غدا الأحد.