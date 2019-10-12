شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل لـ تايم سبورت: اختيار السعيد وفتحى فى المنتخب غير منطقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد علاء نبيل، المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، اختيارات حسام البدرى مدرب الفراعنة فى قائمة المنتخب الوطنى التى تستعد لمواجهة بتسوانا الاثنين المقبل، فى المباراة الودية ضمن استعدادات الفراعنة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كان 2021.

وقال نبيل فى تصريحات تلفزيونية لـ"تايم سبورت"، إن اختيار عبد الله السعيد وأحمد فتحى لقائمة المنتخب غير مبرر بالنسبة لمدرب يريد أن يبنى فريقا شابا ويخفض معدل الأعمار.

وأضاف نبيل، عبد الله السعيد اختفى عن الأضواء من النادى الأهلى واستطاع الفريق الأحمر تعويض غيابه، وكان من الضرورى أن يعمل المنتخب على نفس الطريقة والاعتماد على بديل شاب، ونفس الوضع بالنسبة لأحمد فتحى كان محمد هانى جديراً بالفرصة، ويكفى المنتخب أنه يمتلك محمد صلاح ومحمد الشناوى إذا كان يبحث عن وجود الخبرات.

واختتم مدرب المقاولون السابق أن باقى الاختيارات جاءت متوازنة إلى حد ما بعد تواجد أكثر من لاعب كان محروماً من تمثيل الفراعنة خلال الفترة الماضية مع المدربين الأجانب.