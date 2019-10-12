شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يشارك فى تدريبات الأهلي الاثنين بعد ودية تونس والكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني للأهلي أن على معلول، الظهير الأيسر للفريق، سينتظم فى التدريبات الجماعية بعد غدٍ الاثنين بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده أمام المنتخب الكاميرونى فى مباراة ودية تُقام مساء اليوم السبت فى مدينة رادس التونسية.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إنه تواصل مع على معلول خلال الفترة الماضية، واطمأن على اللاعب التونسى الدولى الذى تم استدعاؤه مؤخرًا لمعسكر منتخب نسور قرطاج.

وأكد عبد الحفيظ أن اللاعب التونسى سينتظم فى تدريبات الفريق بعد غد حسب الاتفاق الذى جرى بينهما مؤخراً.

ويستعد الأهلي لمباراة الزمالك السبت المقبل فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز، علماً بأن المارد الأحمر سيخوض مباراة ودية الاثنين المقبل أمام فريق الإعلاميين.