شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. عقبة جديدة تهدد الزمالك برخصة الأندية المحترفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، فى إنهاء أزمات المستحقات المتأخرة للاعبين الأجانب، التى تصل لأكثر من 10 سنوات.

وغرم الاتحاد الأفريقى "كاف" اتحاد الكرة المصرى 5 آلاف دولار بسبب عدم إخطاره بوجود مديونيات على نادى الزمالك لصالح بعض اللاعبين، والخطوة التالية فى حال عدم إخطار الكاف بوجود أى مديونية على أى نادٍ مصرى ستصل العقوبة إلى سحب مقعد من مصر فى عدد الأندية المشاركة فى دورى الأبطال أو الكونفدرالية الموسم المقبل.

كان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم طلب من الاتحادات الأهلية المشارك فرقها فى البطولات الأفريقية سواء دورى الأبطال أو الكونفدرالية بمراجعة مطابقة الأندية لشروط رخصة الاحتراف، وإخطار الكاف بتقرير مفصل عن الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية.

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ولكن هناك عقبة أخرى أمام الزمالك للحصول على رخصة الأندية المحترفة.. اعرفها من هنا