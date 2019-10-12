شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤكد جاهزية عمرو السولية لمباراة الزمالك السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق سيكون جاهزًا تحت تصرف الجهاز الفنى فى مباراة الزمالك، المقرر لها مساء السبت المقبل، فى قمة مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدورى العام.

وأضاف عبد الحفيظ، أن عمرو السولية ينفذ الجزء الأخير من برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة، وسيكون جاهزًا لمباراة الزمالك القادمة فى الدورى.

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وتعرض السولية للإصابة بجزع فى الرباط الخارجي بالكاحل فى مباراة أسوان الأخيرة التي حسمها الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد.

ويتصدر الأهلي جدول المسابقة برصيد 9 نقاط بعد الفوز بأول 3 مباريات بالدوري أمام سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.