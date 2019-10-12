شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الوحش يطالب الإسماعيلى بإنهاء مسلسل "الذل" والتدريب خارج قلعة الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب عمر الوحش، لاعب الإسماعيلى، من مجلس إدارة ناديه السماح له بالتدريب خارج النادى حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب ما وصفه بـ"الذل والمهانة" التى يشعره بها داخل قلعة الدراويش، خاصة بعدما تجاهل مجلس إدارة الإسماعيلى الرد على رسالة اللاعب التى كشف عنها عبر صفحته على فيس بوك ويطالب فيها مسئولى النادى بالسماح له بالظهور فى أحد البرامج التلفزيونية لإعلان قراره النهائى بالابتعاد عن الساحرة المستديرة لفترة يستعيد فيها توازنه ثم يعود .

وأكدت مصادر لـ"الخليج 365" أن الوحش يرغب فى التدريب خارج النادى لتجنب الدخول فى صدام مع المدير الفنى الذى يستبعده من التقسيمة، ويتجاهل منحه أى تعليمات تنفيذاً لقرار رئيس النادى، بالإضافة لرغبة اللاعب فى الحفاظ على جاهزيته الفنية والبدنية تمهيداً للرحيل عن الدراويش فى الميركاتو الشتوى المقبل.

وتوترت علاقة الوحش بمسئولى النادى بسبب قرار مجلس الدراويش بتجميده، فأصدر المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى والمشرف العام على فريق الكرة، قراراً للصربى ميودراج المدير الفنى للدراويش بعدم الاعتماد على اللاعب فى المباريات المقبلة حتى فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بل وصل التجاهل خلال جلسة التصوير التى خضع لها لاعبو فريق بالزى الجديد استعدادا للموسم الجديد ولم يظهر خلالها عمر الوحش لتزداد الأمور تعقيداً منذ توترت العلاقة منذ رفض اللاعب الانضمام لأسوان على سبيل الإعارة قبل غلق باب القيد المحلى وإصراره على الخروج على طريقة البيع النهائى ليقرر مسئولو الإسماعيلى رفع اسمه من قائمة الفريق بالبطولة العربية لإفساح المجال لقيد لاعبين جدد فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.