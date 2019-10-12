شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسئلة مثيرة حول أزمة خلع كهربا من الزمالك وانتقاله للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت أزمة محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الزمالك السابق وأفيس البرتغالى الحالى، حديث الساعة فى الشارع الكروى، بعد توقيع اللاعب عقود انتقاله للأهلى بداية من الميركاتو الشتوى المقبل، ليدخل نزاعه مع القلعة البيضاء منعطفاً أكثر سخونة وإثارة.

فى السطور التالية نلقى الضوء على أبرز المراحل التى تنتظرها أزمة كهربا بعد قراره بالخلع من الزمالك والانتقال للقلعة الحمراء..

*كيف بدأت أزمة كهربا مع الزمالك؟

أزمة كهربا مع الزمالك بدأت بسبب رفض الإدارة البيضاء رفع المقابل المالى فى عقد اللاعب ومعاملته ضمن لاعبى الفئة الأولى، رغم الوعود التى حصل عليها وتأكيدات الإدارة على ترضيته مالياً بنهاية الموسم، وهو ما لم يحدث، ليعلن اللاعب تمرده على ناديه ويختار الرحيل من الباب الخلفى.

*هل أنهى الأهلى صفقة كهربا؟

أنهى مسئولو النادى الأهلى جميع الاتفاقات مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب نادى أفيس البرتغالى خلال زيارة اللاعب الأخيرة للقاهرة، والتى شهدت الاتفاق على جميع الأمور المتعلقة بالصفقة التى بات إعلانها مسألة وقت ليس أكثر.

وفى هذا الشأن، علم ”الخليج 365” أن الأهلى تعاقد مع كهربا أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ فى يناير المقبل، وأن الطرفين اتفقا على جميع الأمور المالية والتى نالت رضا اللاعب بعدما تم وضعه ضمن نجوم الفئة الأولى.

ووفقاً لمصدر مُطلع فى القلعة الحمراء، فإن صفقة كهربا ستُكلّف الأهلى قرابة الـ60 مليون جنيه بواقع 55 مليون سيحصل عليها اللاعب فى مدة التعاقد بجانب 5 ملايين جنيه قيمة الشرط الجزائى فى عقد اللاعب مع النادى البرتغالى، وهو الشرط الذى سيتحمّله الأهلى حسب اتفاقه مع اللاعب خلال الفترة الماضية وقبل رحيله عن الزمالك وانتقاله للدورى البرتغالى مطلع الموسم الجارى.

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*كيف يتأكد الأهلى من قانونية الصفقة؟

كلّف مسئولو الأهلى الشئون القانونية بالنادى، كما استعان بخبير لوائح دولى، للتأكد من قانونية وقوة موقف النادى فى هذه الصفقة، خاصة أن نادى الزمالك هدد بتصعيد الموقف حال انتقال اللاعب للفريق الأحمر، لذا يتطلع مسئولو الأخير لتأمين موقفهم فى هذه الصفقة.

*هل يتعرض كهربا للإيقاف؟

مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أقسم بأن أى نادٍ سيتعاقد مع كهربا سيقوم بمقاضاته وإيقاف قيد اللاعب، وسيحصل على التعويض الذى يطلبه، إن حدث ووقع لناد آخر، قائلا، "محضر لكهربا مفاجأة هيندم على اللى بيعمله، وبقوله بلاش تلعب بالنار مع الأسود ولا يصح، وأنا اللى اتبنيته وجبته وقالى يا بابا إنت خليت فيها بابا؟.. ومنحتك فرصة واتنين وتلاتة"

*كيف حصل كهربا على بطاقة مؤقتة ؟

وكان القاضى الأوحد بالفيفا قرر استخراج بطاقة مؤقتة للاعب محمود كهربا للمشاركة مع ناديه البرتغالى الجديد أفيس.

وكان أفيس البرتغالى أرسل شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد اتحاد الكرة المصرى والزمالك بسبب رفض إرسال البطاقة، وهو ما دفع الفيفا لإرسال خطاب للجبلاية يطلب توضيح موقفها وأسباب عدم إرسال بطاقة اللاعب لناديه الجديد.

*ما هى مستندات البراءة؟

المقربون من كهربا يؤكدون امتلاك اللاعب مستندات تثبت صحة موقفه مع الزمالك، وأن قرار رحيله سليم تماماً ولا تشوبه أى شوائب قانونية من شأنها القضاء على مستقبله.

كهربا يطالب بفسخ عقده مع الزمالك بداعى أن العقد الجديد غير صحيح بعد اعتماده من جانب اتحاد الكرة عقب الموعد القانونى، وفقًا لتأكيدات اللاعب ووالده، ولكن يؤكد مسئولو الزمالك عدم صحة ذلك، وأن العقد معتمد من الجبلاية وممتد لسنوات قادمة.

*هل كهربا أحد أبطال فيلم عنتر ولبلب بين الأهلى والزمالك؟

بعض المصادر تؤكد أن كهربا هو الصفقة التى يجهزها مسئولو الأهلى على "نار هادئة" لرد صفعة عبد الله السعيد، الذى نجح مسئولو الزمالك فى ضمه من قلب القلعة الحمراء فى عز مجده، وهى الصفقة التى هزت عرش مجلس الأهلى رغم قدرتهم على إعادة اللاعب، فهل يكون كهربا أحدث حلقة فى صراع "عنتر ولبلب" المشهور بين الأهلى والزمالك فى كل موسم؟.