فايلر يطلب وضع برنامج استشفائي للدوليين.. والأهلي يستأنف تدريباته الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

طلب رينيه فايلر المدير الفني للنادي الاهلي من مساعده توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية وضع برنامج استشفائي للاعبين الدوليين المنتظر انتظامهم في التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء المقبل.

ويتواجد 6 لاعبين من الأهلي في معسكر المنتخب الوطني الأول الذي يستعد لخوض ودية بتسوانا المقرر لها بعد غدٍ الاثنين؛ وهم محمد الشناوي وأيمن اشرف وأحمد فتحي وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات، بالإضافة إلى أربعة لاعبين في المنتخب الأولمبي الذى يستعد لخوض الودية الثانية أمام جنوب إفريقيا غداً بالإسماعيلية؛ وهم رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي ومصطفى شوبير.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين الدوليين للمرحلة المهمة المقبلة والتي تشهد استئناف منافسات مسابقة الدوري بمواجهة الزمالك في قمة مباريات الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري.

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ويستأنف الأهلي تدريباته غداً الاحد؛ استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها مساء السبت المقبل.

وكان الجهاز الفني بقيادة فايلر قد منح الفريق راحة سلبية من التدريبات خلال الـ48 ساعة الاخيرة على أن يبدأ الفريق غدا استعداداته لمباراة الزمالك.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 9 نقاط بعد الفوز بأول 3 مباريات في المسابقة أمام سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان بخماسية مقابل هدف وحيد.