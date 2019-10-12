عبد الحفيظ: السولية جاهز للقمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق سيكون جاهزًا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الزمالك المقرر لها مساء السبت المقبل في قمة مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري العام.

وأشار عبد الحفيظ، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه اليوم السبت، إلى أن عمرو السولية ينفذ الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة وسيكون جاهزًا لمباراة الزمالك القادمة في الدوري.

يذكر أن السولية تعرض للإصابة بجزع في الرباط الخارجي بالكاحل في مباراة أسوان الأخيرة التي حسمها الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد.

يلتقي الأهلي نظيره الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.